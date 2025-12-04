Каталог компаній
Cerebras Systems
Cerebras Systems Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in United States у Cerebras Systems варіюється від $490K до $714K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerebras Systems. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$563K - $641K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$490K$563K$641K$714K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cerebras Systems Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Cerebras Systems in United States складає річну загальну компенсацію $713,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerebras Systems для позиції Архітектор рішень in United States складає $490,050.

Інші ресурси

