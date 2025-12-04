Каталог компаній
Cerebras Systems
Компенсація Інженер-програміст in United States у Cerebras Systems варіюється від $193K за year для L2 до $295K за year для L12. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $305K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerebras Systems. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
(Початковий рівень)
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cerebras Systems Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Cerebras Systems in United States складає річну загальну компенсацію $525,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerebras Systems для позиції Інженер-програміст in United States складає $285,000.

Інші ресурси

