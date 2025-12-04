Каталог компаній
Cerebras Systems
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Рекрутер

  • Всі зарплати Рекрутер

Cerebras Systems Рекрутер Зарплати

Середня загальна компенсація Рекрутер in Canada у Cerebras Systems варіюється від CA$84.6K до CA$118K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerebras Systems. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$65.6K - $77.2K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Рекрутер заявок в Cerebras Systems щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cerebras Systems Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Рекрутер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Cerebras Systems in Canada складає річну загальну компенсацію CA$117,810. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerebras Systems для позиції Рекрутер in Canada складає CA$84,582.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cerebras Systems

Схожі компанії

  • ConsenSys
  • Ampere Computing
  • MineralTree
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerebras-systems/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.