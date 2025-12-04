Каталог компаній
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Венчурний капіталіст Зарплати

Середня загальна компенсація Венчурний капіталіст in United States у Cerberus Capital Management варіюється від $275K до $393K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerberus Capital Management. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$316K - $369K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$275K$316K$369K$393K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cerberus Capital Management?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Венчурний капіталіст в Cerberus Capital Management in United States складає річну загальну компенсацію $392,828. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerberus Capital Management для позиції Венчурний капіталіст in United States складає $275,315.

