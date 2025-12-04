Каталог компаній
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Дейта-сайентист Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in United States у Cerberus Capital Management варіюється від $140K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cerberus Capital Management. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$152K - $177K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$140K$152K$177K$196K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Cerberus Capital Management in United States складає річну загальну компенсацію $196,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cerberus Capital Management для позиції Дейта-сайентист in United States складає $140,250.

