Довідник компаній
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Зарплати

Діапазон зарплат Cerberus Capital Management коливається від $78,400 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $342,465 для Венчурний капіталіст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cerberus Capital Management. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Бухгалтер
$151K
Науковець даних
$164K
Людські ресурси
$111K

Консультант з менеджменту
$250K
Рекрутер
$78.4K
Інженер-програміст
$265K
Венчурний капіталіст
$342K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cerberus Capital Management, є Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $342,465. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cerberus Capital Management, становить $164,175.

