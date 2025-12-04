Каталог компаній
Ceragon Networks
Ceragon Networks Інженер-механік Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-механік in Israel у Ceragon Networks варіюється від ₪202K до ₪294K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ceragon Networks. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$68.3K - $79.3K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Ceragon Networks in Israel складає річну загальну компенсацію ₪293,782. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ceragon Networks для позиції Інженер-механік in Israel складає ₪202,438.

Інші ресурси

