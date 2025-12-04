Каталог компаній
Ceragon Networks
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-електрик

  • Всі зарплати Інженер-електрик

Ceragon Networks Інженер-електрик Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-електрик in Israel у Ceragon Networks варіюється від ₪308K до ₪421K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ceragon Networks. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$99.1K - $118K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$91.5K$99.1K$118K$125K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Інженер-електрик заявок в Ceragon Networks щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Ceragon Networks?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-електрик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-електрик в Ceragon Networks in Israel складає річну загальну компенсацію ₪421,334. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ceragon Networks для позиції Інженер-електрик in Israel складає ₪307,757.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ceragon Networks

Схожі компанії

  • Spotify
  • Dropbox
  • Square
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.