Довідник компаній
Ceragon Networks
Ceragon Networks Зарплати

Діапазон зарплат Ceragon Networks коливається від $54,380 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $115,407 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ceragon Networks. Останнє оновлення: 8/17/2025

Інженер-електрик
$108K
Інженер з апаратного забезпечення
$109K
Менеджер проекту
$115K

Інженер-програміст
$54.4K
Часті запитання

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ceragon Networks, — это Менеджер проекту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,407. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ceragon Networks, составляет $108,886.

