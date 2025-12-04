Каталог компаній
Cepheid
Cepheid Технічний програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Cepheid варіюється від $138K до $197K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cepheid. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$158K - $185K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$138K$158K$185K$197K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cepheid?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Cepheid in United States складає річну загальну компенсацію $196,560. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cepheid для позиції Технічний програм-менеджер in United States складає $137,760.

Інші ресурси

