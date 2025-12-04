Каталог компаній
Cepheid
Середня загальна компенсація Операції з доходами у Cepheid варіюється від $155K до $216K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cepheid. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$166K - $196K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$155K$166K$196K$216K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cepheid?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Операції з доходами в Cepheid складає річну загальну компенсацію $215,982. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cepheid для позиції Операції з доходами складає $155,064.

Інші ресурси

