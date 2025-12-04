Каталог компаній
Cepheid
Cepheid Апаратний інженер Зарплати

Середня загальна компенсація Апаратний інженер in United States у Cepheid варіюється від $141K до $201K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cepheid. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$160K - $182K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$141K$160K$182K$201K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Cepheid?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Cepheid in United States складає річну загальну компенсацію $200,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cepheid для позиції Апаратний інженер in United States складає $141,100.

