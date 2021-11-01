Довідник компаній
Cepheid
Cepheid Зарплати

Діапазон зарплат Cepheid коливається від $68,340 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $196,015 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cepheid. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-механік
Median $140K
Інженер-програміст
Median $144K
Бухгалтер
$147K

Біомедичний інженер
$194K
Інженер-хімік
$131K

Інженер процесів

Обслуговування клієнтів
$68.3K
Науковець даних
$151K
Фінансовий аналітик
$147K
Інженер з апаратного забезпечення
$171K
Операційний маркетинг
$112K
Менеджер продукту
$163K
Менеджер програми
$196K
Менеджер проекту
$168K
Операції з доходів
$181K
Технічний менеджер програми
$171K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cepheid, є Менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $196,015. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cepheid, становить $150,750.

