Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Розвиток бізнесу Зарплати

Середня загальна компенсація Розвиток бізнесу in India у Centrum Housing Finance варіюється від ₹377K до ₹548K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Centrum Housing Finance. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$4.9K - $5.6K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Centrum Housing Finance?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Centrum Housing Finance in India складає річну загальну компенсацію ₹547,769. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Centrum Housing Finance для позиції Розвиток бізнесу in India складає ₹377,454.

