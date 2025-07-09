Довідник компаній
Centrica
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Centrica Зарплати

Діапазон зарплат Centrica коливається від $38,420 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $117,761 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Centrica. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $103K
Адміністративний асистент
$38.7K
Обслуговування клієнтів
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Інженер-електрик
$66.8K
Менеджер продукту
$118K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Centrica, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $117,761. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Centrica, становить $66,842.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Centrica

Пов'язані компанії

  • Databricks
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси