Centric Software Зарплати

Діапазон зарплат Centric Software коливається від $101,570 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $255,000 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Centric Software . Останнє оновлення: 8/17/2025