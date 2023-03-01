Довідник компаній
Centric Software Зарплати

Діапазон зарплат Centric Software коливається від $101,570 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $255,000 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Centric Software. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Дизайнер продукту
Median $150K
Інженер-програміст
Median $123K
Інформаційний технолог (ІТ)
$102K

Менеджер продукту
$159K
Продажі
$174K
Архітектор рішень
$255K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Највише плаћена улога пријављена у Centric Software је Архітектор рішень at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $255,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Centric Software је $154,600.

