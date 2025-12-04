Каталог компаній
Centre for Development of Advanced Computing
Середня загальна компенсація Апаратний інженер in India у Centre for Development of Advanced Computing варіюється від ₹991K до ₹1.39M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Centre for Development of Advanced Computing. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$12.2K - $14.2K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$11.3K$12.2K$14.2K$15.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Centre for Development of Advanced Computing?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Centre for Development of Advanced Computing in India складає річну загальну компенсацію ₹1,387,761. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Centre for Development of Advanced Computing для позиції Апаратний інженер in India складає ₹991,258.

Інші ресурси

