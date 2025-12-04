Каталог компаній
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Успіх клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Успіх клієнтів in United States у CentralSquare Technologies варіюється від $80.2K до $114K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CentralSquare Technologies. Останнє оновлення: 12/4/2025

$91.1K - $108K
United States
$80.2K$91.1K$108K$114K
Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в CentralSquare Technologies in United States складає річну загальну компенсацію $113,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CentralSquare Technologies для позиції Успіх клієнтів in United States складає $80,190.

