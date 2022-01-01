CentralSquare Technologies Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат CentralSquare Technologies коливається від $50,388 у загальній компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому кінці до $172,135 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CentralSquare Technologies. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $90.2K

Повнофункціональний інженер-програміст

Успіх клієнта
$99.5K
Науковець даних
$102K

Операції з доходів
$111K
Аналітик кібербезпеки
$96.5K
Архітектор рішень
$172K
Технічний письменник
$50.4K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CentralSquare Technologies, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $172,135. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CentralSquare Technologies, становить $99,495.

