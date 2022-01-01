CentralSquare Technologies Зарплати

Діапазон зарплат CentralSquare Technologies коливається від $50,388 у загальній компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому кінці до $172,135 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CentralSquare Technologies . Останнє оновлення: 8/17/2025