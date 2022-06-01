Каталог компаній
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Зарплати

Зарплата Central California Alliance for Health варіюється від $140,700 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $179,100 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Central California Alliance for Health. Останнє оновлення: 11/21/2025

Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$141K
Інженер-програміст
$179K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Central California Alliance for Health - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Central California Alliance for Health складає $159,900.

