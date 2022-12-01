Каталог компаній
Centiro
Centiro Зарплати

Зарплата Centiro варіюється від $7,468 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $11,831 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centiro. Останнє оновлення: 11/21/2025

Дейта-сайентист
$11.8K
Інженер-програміст
$7.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Centiro - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $11,831. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Centiro складає $9,649.

