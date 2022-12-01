Centiro Зарплати

Зарплата Centiro варіюється від $7,468 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $11,831 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centiro . Останнє оновлення: 11/21/2025