Centific
Centific Зарплати

Зарплата Centific варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $287,430 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centific. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $70K

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $95K
Обслуговування клієнтів
$68.6K

Управління персоналом
$50.3K
IT-спеціаліст
$68.6K
Програмний менеджер
$287K
Технічний програмний менеджер
$80.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Centific - це Програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $287,430. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Centific складає $70,000.

