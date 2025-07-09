Centific Зарплати

Зарплата Centific варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $287,430 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centific . Останнє оновлення: 9/10/2025