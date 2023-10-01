Каталог компаній
Centerview Partners Зарплати

Медіанна зарплата Centerview Partners становить $330,000 для Інвестиційний банкір . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centerview Partners. Останнє оновлення: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інвестиційний банкір
Median $330K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Centerview Partners - це Інвестиційний банкір з річною загальною компенсацією $330,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Centerview Partners складає $330,000.

