Centerfield
Centerfield Зарплати

Зарплата Centerfield варіюється від $58,531 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $248,750 для Маркетинг на вищому рівні.

$160K

Дата-сайентист
$122K
Маркетинг
$249K
Продукт-дизайнер
$58.5K

Продажі
$151K
Інженер-програміст
$101K
Поширені запитання

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Centerfield on Маркетинг at the Common Range Average level aastase kogutasuga $248,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centerfield keskmine aastane kogutasu on $121,605.

