Centene
Centene Зарплати

Зарплата Centene варіюється від $42,785 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $193,463 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centene. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Інженер машинного навчання

Full-Stack програмний інженер

Інженер надійності сайту

Бізнес-аналітик
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Актуарій
Median $110K

Дата-сайентист
Median $99.1K
Аналітик даних
Median $79K
Проєктний менеджер
Median $81K
IT-спеціаліст
Median $116K
Технічний програмний менеджер
Median $130K
Продукт-дизайнер
Median $140K
Продукт-менеджер
Median $120K
Бухгалтер
$78.4K
Адміністративний асистент
$42.8K
Розвиток бізнесу
$97.3K
Менеджер з науки про дані
$193K
Фінансовий аналітик
$66.3K
Управління персоналом
$158K
Маркетинг
$191K
Програмний менеджер
$147K
Рекрутер
$151K
Аналітик з кібербезпеки
$118K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $180K
Архітектор рішень
$145K

Архітектор даних

UX-дослідник
$98K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Centene is Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,463. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centene is $117,203.

