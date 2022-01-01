Centene Зарплати

Зарплата Centene варіюється від $42,785 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $193,463 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Centene . Останнє оновлення: 9/10/2025