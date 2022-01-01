Censys Зарплати

Зарплата Censys варіюється від $122,400 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $289,100 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Censys . Останнє оновлення: 9/10/2025