Каталог компаній
Censys
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Censys Зарплати

Зарплата Censys варіюється від $122,400 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $289,100 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Censys. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Продукт-менеджер
$289K
Рекрутер
$122K
Інженер-програміст
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Censys is Продукт-менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $289,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Censys is $198,716.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Censys

Схожі компанії

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси