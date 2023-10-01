Каталог компаній
Cellebrite
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Cellebrite Зарплати

Зарплата Cellebrite варіюється від $125,143 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $226,125 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cellebrite. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $125K
Дата-сайентист
$134K
Архітектор рішень
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

El puesto con mayor remuneración reportado en Cellebrite es Архітектор рішень at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cellebrite es $133,926.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cellebrite

Схожі компанії

  • Apple
  • Flipkart
  • DoorDash
  • SoFi
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси