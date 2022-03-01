Каталог компаній
Celigo
Celigo Зарплати

Зарплата Celigo варіюється від $22,783 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $207,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Celigo. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $29.5K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $207K
Розвиток бізнесу
$73.6K

Успіх клієнтів
$98.3K
Менеджмент-консультант
$122K
Маркетинг
$201K
Маркетингові операції
$22.8K
Продукт-дизайнер
$62.1K
Архітектор рішень
$59.3K
Технічний програмний менеджер
$98K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Celigo - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $207,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Celigo складає $85,815.

