Cedar
Cedar Зарплати

Зарплата Cedar варіюється від $121,000 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $235,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cedar. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $235K
Дата-сайентист
Median $150K

Продукт-менеджер
Median $121K
Рекрутер
Median $145K
Управління персоналом
$149K
Аналітик з кібербезпеки
$158K
Архітектор рішень
Median $229K
UX-дослідник
$124K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Cedar is Менеджер з розробки програмного забезпечення with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

Інші ресурси