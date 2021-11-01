Cedar Зарплати

Зарплата Cedar варіюється від $121,000 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $235,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cedar . Останнє оновлення: 9/10/2025