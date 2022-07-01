Каталог компаній
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Зарплати

Зарплата Cedar Gate Technologies варіюється від $2,665 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $162,185 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cedar Gate Technologies. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Дата-сайентист
$90.5K
Проєктний менеджер
$162K
Інженер-програміст
$5.7K

Технічний програмний менеджер
$2.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cedar Gate Technologies - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,185. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cedar Gate Technologies складає $48,067.

Інші ресурси