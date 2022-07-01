Cedar Gate Technologies Зарплати

Зарплата Cedar Gate Technologies варіюється від $2,665 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $162,185 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cedar Gate Technologies . Останнє оновлення: 9/10/2025