Catholic Health Services
Catholic Health Services Зарплати

Медіанна зарплата Catholic Health Services становить $487,550 для Лікар . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Catholic Health Services. Останнє оновлення: 11/21/2025

Лікар
$488K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Catholic Health Services - це Лікар at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $487,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Catholic Health Services складає $487,550.

