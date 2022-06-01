Castleton Commodities International Зарплати

Зарплата Castleton Commodities International варіюється від $55,275 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $177,131 для Фінансовий аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Castleton Commodities International. Останнє оновлення: 10/13/2025
