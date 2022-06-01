Каталог компаній
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Зарплати

Зарплата Castleton Commodities International варіюється від $55,275 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $177,131 для Фінансовий аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Castleton Commodities International. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $120K
Адміністративний асистент
$55.3K
Дата-сайентист
$124K

Фінансовий аналітик
$177K
Поширені запитання

El puesto con mayor salario reportado en Castleton Commodities International es Фінансовий аналітик at the Common Range Average level con una compensación total anual de $177,131. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Castleton Commodities International es $122,188.

