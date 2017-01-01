Каталог компаній
Castalia
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Castalia, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Castalia is a global strategic advisory firm focused on infrastructure, resource, and policy challenges. The company provides sustainable solutions by leveraging smart thinking and analytical rigor.

    castalia-advisors.com
    Веб-сайт
    1980
    Рік заснування
    30
    Кількість працівників
    $1M-$10M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Castalia

    Схожі компанії

    • Spotify
    • Facebook
    • SoFi
    • Lyft
    • Stripe
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси