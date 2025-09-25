Каталог компаній
Caris Life Sciences
Caris Life Sciences Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Caris Life Sciences становить $130K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Caris Life Sciences. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$130K
Рівень
-
Базова зарплата
$127K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Caris Life Sciences?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Caris Life Sciences in United States sits at a yearly total compensation of $189,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caris Life Sciences for the Інженер-програміст role in United States is $130,375.

