  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

CarGurus Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in United States у CarGurus варіюється від $223K до $305K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CarGurus. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

$241K - $286K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$223K$241K$286K$305K
Можливий діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CarGurus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Архітектор рішень at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $304,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Архітектор рішень role in United States is $222,600.

