Компенсація Інженер-програміст in United States у CarGurus варіюється від $154K за year для Software Engineer до $272K за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $244K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CarGurus. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CarGurus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Інженер-програміст role in United States is $238,150.

