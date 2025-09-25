Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у CarGurus становить $187K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CarGurus. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Загалом за рік
$187K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$22K
Бонус
$15K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в CarGurus?

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CarGurus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-дизайнер at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Продукт-дизайнер role in United States is $183,750.

