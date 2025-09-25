Каталог компаній
CarGurus
CarGurus Управління персоналом Зарплати

Середня загальна компенсація Управління персоналом in United States у CarGurus варіюється від $127K до $181K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CarGurus. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

$144K - $171K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$127K$144K$171K$181K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CarGurus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Управління персоналом в CarGurus in United States складає річну загальну компенсацію $180,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CarGurus для позиції Управління персоналом in United States складає $127,170.

