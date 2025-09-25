Середня загальна компенсація Аналітик даних in United States у CarGurus варіюється від $123K до $179K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CarGurus. Останнє оновлення: 9/25/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У CarGurus RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)