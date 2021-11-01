Довідник компаній
Caption Health
Caption Health Зарплати

Діапазон зарплат Caption Health коливається від $129,848 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $186,563 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Caption Health. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$130K
Менеджер продукту
$187K
Інженер-програміст
$164K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Caption Health, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $186,563. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Caption Health, становить $164,175.

Інші ресурси