Caption Health Зарплати

Діапазон зарплат Caption Health коливається від $129,848 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $186,563 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Caption Health . Останнє оновлення: 8/13/2025