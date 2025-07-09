Captain Fresh Зарплати

Зарплата Captain Fresh варіюється від $11,749 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $84,965 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Captain Fresh . Останнє оновлення: 9/7/2025