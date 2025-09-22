Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Poland у Capital.com становить PLN 390K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital.com. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 390K
Рівень
hidden
Базова зарплата
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Capital.com in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 425,925. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital.com для позиції Інженер-програміст in Poland складає PLN 363,165.

