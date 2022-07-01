Довідник компаній
Capital Rx
Capital Rx Зарплати

Діапазон зарплат Capital Rx коливається від $122,640 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $150,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Capital Rx. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $150K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
$131K
Дизайнер продукту
$123K

Менеджер продукту
$136K
Продажі
$146K
Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Capital Rx, є Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $150,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Capital Rx, становить $135,675.

