Capital One
Capital One Проєкт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in United States у Capital One становить $110K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Capital One
Project Manager
Richmond, VA
Загалом за рік
$110K
Рівень
L2
Базова зарплата
$106K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Capital One?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Capital One in United States складає річну загальну компенсацію $191,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Проєкт-менеджер in United States складає $112,750.

Інші ресурси