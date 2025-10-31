Каталог компаній
Capital One
Capital One Програм-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Програм-менеджер in Canada у Capital One становить CA$91.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$91.5K
Рівень
Associate
Базова зарплата
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$6K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Capital One?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в Capital One in Canada складає річну загальну компенсацію CA$261,977. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Програм-менеджер in Canada складає CA$85,493.

