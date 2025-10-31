Каталог компаній
Capital One
Capital One Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Capital One варіюється від $109K за year для Associate Product Designer до $144K за year для Principal Associate. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $129K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
Senior Associate
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
Principal Associate
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Мобільний дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Capital One in United States складає річну загальну компенсацію $161,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $126,000.

