Каталог компаній
Capital One
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Корпоративний розвиток

  • Всі зарплати Корпоративний розвиток

Capital One Корпоративний розвиток Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня загальна компенсація

$98.6K - $112K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.9K$98.6K$112K$125K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Корпоративний розвиток заявок в Capital One щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Корпоративний розвиток пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Корпоративний розвиток в Capital One складає річну загальну компенсацію $125,080. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Корпоративний розвиток складає $85,860.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Capital One

Схожі компанії

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси