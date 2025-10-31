Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Capital One варіюється від $114K за year для Associate Business Analyst до $212K за year для Lead Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)