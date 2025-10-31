Каталог компаній
Capital One
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

Capital One Бізнес-аналітик Зарплати

Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Capital One варіюється від $114K за year для Associate Business Analyst до $212K за year для Lead Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Capital One in United States складає річну загальну компенсацію $211,537. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $116,500.

