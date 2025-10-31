Медіанний пакет компенсації Бізнес-операції у Capital One становить $177K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)