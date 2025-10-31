Каталог компаній
Capital One
Capital One Адміністративний помічник Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня загальна компенсація

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Don't get lowballed

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Адміністративний помічник в Capital One in Canada складає річну загальну компенсацію CA$103,188. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Адміністративний помічник in Canada складає CA$72,680.

